Природные пожары в Забайкалье уничтожили имущества на 1 млрд рублей

Власти Забайкалья оценили ущерб, нанесенный природными пожарами. По словам врио губернатора Александра Осипова, в огне сгорело имущество на 1 млрд рублей.

Эту цифру Осипов озвучил на совещании по вопросу ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае, которое провел президент РФ Владимир Путин. «В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб – 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью – 320 млн рублей», – цитирует врио главы региона «Интерфакс»,

Осипов отметил, что в крае не хватает пожарных. «У нас всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов», – сказал врио губернатора и обратился за финансовой поддержкой к президенту.

В Забайкалье уже подготовили план работ по ликвидации последствий пожаров. Подсчеты по социальным выплатам будут завершены в ближайшее время. «Я думаю, на сегодня обратимся в правительство Российской Федерации по выделению нам финансирования соответствующего. Я думаю, что мы его получим, и в таком случае до 15 июня мы все выплаты социальные сделаем. Организацию работы по строительству жилья планируем завершить до 15 октября», – заключил Осипов.

В минувшие выходные в Забайкальском крае от природных пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 99 жилых домов, 35 надворных построек и 12 животноводческих стоянок. 34 человека получили различные травмы. Предварительный ущерб от пожаров тогда оценили в 280 млн рублей.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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