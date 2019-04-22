660 жителей Забайкалья пострадали от природных пожаров

В Забайкальском крае пострадавшими от природных пожаров признали 660 человек. Власти выделили более 5 млн рублей на поддержку семей, которые потеряли имущество. Жилье для погорельцев обещают построить до наступления осени.

Как сообщили в Минсоцзащиты края, подготовка к выдаче компенсаций ведется в штабе в круглосуточном режиме. Ожидается, что первые выплаты поступят уже сегодня. Материальная помощь в размере 10 тысяч рублей рассчитана на 546 человек. Тем, кто частично утратил имущество, заплатят по 50 тысяч рублей, а тем, кто лишился всего имущества – по 100 тысяч. Из регионального бюджета на поддержку погорельцев выделили 5,46 млн рублей.

Ведется работа по восстановлению документов. За сутки выло выдано 28 из 44 утраченных в пожарах паспортов и 2 свидетельства о рождении. Остается сделать примерно 15 свидетельств о рождении и 30 паспортов.

Кроме того, для пострадавших собирают гуманитарную помощь. В Агинский, Балейский и Александрово-Заводский районы отправили продукты и одежду.

Врио губернатора региона Александр Осипов поручил проработать вопрос обеспечения погорельцев жильем. «Собирайте все компании Забайкальского края, собирайте, если необходимо, наших соседей из Бурятии, Иркутской области, Амурской области, Хабаровского края. Проводите с ними последовательный разбор – какие технологии должны быть применены, чтобы люди получили качественное жилье до осенне-зимнего периода», – цитирует Осипова радио «Говорит Москва».

В минувшие выходные в Забайкальском крае от природных пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 99 жилых домов, 35 надворных построек и 12 животноводческих стоянок. 34 человека получили различные травмы. Предварительный ущерб от пожаров составил 280 млн рублей.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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