В Кургане будут судить убийцу актера Недзвецкого

В Кургане утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курганской области, который обвиняется в убийстве актера Курганского драматического театра Валерия Недзвецкого и его гостьи.

Трагедия произошла в комнате общежития, где жил актер в октябре 2018 года. «Обвиняемый, находясь в гостях у актера, в ходе совместного распития спиртных напитков, с целью хищения имущества потерпевшего, используя нож, совершил его убийство, а также находящейся в гостях женщины», – пояснили в региональной прокуратуре, не называя имени жертвы.

В ведомстве добавили, что уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

По словам соседей, которых в начале октября 2018 года цитировали СМИ, 1 октября артист устроил у себя в комнате застолье, пригласив друзей. Однако посиделки закончились двойным убийством. Тело Недзведцкого обнаружила его родственница. Рядом с ним находился труп 32-летней женщины. Из комнаты пропал телевизор и деньги.

Валерий Недзвецкий родился 18 июля 1947 года в Рязани. С 1966 года служил в Курганском государственном театре драмы. С 1971 года Недзведцкий возглавил художественную самодеятельность во Дворце культуры железнодорожников в Кургане. С 1976 года вновь стал актером в Курганском театре драмы, также работал помощником режиссера. По данным сайта peoples.ru, за более чем за четверть века в драмтеатре артист сыграл больше пятидесяти ролей

Курган, Ольга Злотникова

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