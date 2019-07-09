В Кургане суд вынес приговор убийце известного актера

Курганский областной суд вынес приговор убийце актера курганского Драмтеатра Валерия Недзведцкого. Как сообщает во вторник, 9 июля, прокуратура Зауралья, вина 30-летнего убийцы была полностью доказана, преступник отправится в колонию строго режима на 19 лет.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ – убийство и кража. Трагедия произошла в ночь на 1 октября 2018 года в доме по ул. Радионова.

«Установлено, что осужденный, находясь в гостях у актера, в ходе совместного распития спиртных напитков, используя нож, совершил его убийство, а также находящейся в гостях женщины. После чего вынес из квартиры убитого телевизор и кошелек с денежными средствами», – уточняет облпрокуратура.

Коллега убитого напомнил «Новому Дню», что 70-летний Валерий Недзведцкий перед смертью в театре появлялся редко. Был задействован в паре спектаклей, хотя курганским театралам его имя было хорошо знакомо.

Курган, служба информации

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