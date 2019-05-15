После переезда из Тюмени в Курган Вадим Шумков стал зарабатывать в разы меньше

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, назначенный президентом Владимиром Путиным 2 октября 2018 года, стал зарабатывать существенно меньше, чем в должности вице-губернатора Тюменской области.

За три месяца работы в Зауралье Шумков получил 577 тыс. рублей (то есть меньше 200 тыс. в месяц), когда за предшествующие девять месяцев 2018 года в Тюменской области его доход составил более 11,7 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация чиновника, опубликованная на официальном сайте правительства Зауралья.

Так, суммарный доход за 2018 год Вадима Шумкова составил 12 млн 259 тысяч 996 рублей, в том числе 577 тыс. 117 рублей – с октября по декабрь (информация, подтвержденная пресс-службой правительства Зауралья).

Жена Вадима Шумкова в 2018 году задекларировала доход в размере 500 тысяч рублей. В собственности главы Зауралья находятся земельный участок земли площадью 1250 квадратных метров и жилой дом 35,8 «квадратов». У супруги Вадима Шумкова есть легковой автомобиль BMW Х5, земельный участок площадью 1250 кв. м, жилой дом площадью 36,1 кв. м и квартира 31,5 кв. м.

Добавим, что в 2017 году Шумков задекларировал доход 10 млн 509 тысяч 242 рубля (с учетом продажи имущества), его супруга – 1 млн 335 тысяч рублей, также с учетом продажи имущества.

Курган, Ольга Злотникова

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