Декларации замов тюменского губернатора рассказали о серьезных изменениях в жизни чиновников

Заместители губернатора Тюменской области, чья должность стала вакантной после ухода Владимира Якушева в Минстрой РФ, раскрыли свои доходы. Самым богатым оказался Вадим Шумков, а у Вячеслава Вахрина серьезные изменения в семье.

Вице-губернатор Тюменской области получил доход в размере 8,6 млн рублей, то есть на 600 тысяч рублей больше, чем в 2016 году. В его собственности не произошло никаких изменений – Сергей Сарычев по-прежнему владелец земельного участка площадью 1,3 тыс. кв.м., жилого дома в 558 «квадратов», доли в 158-метровой квартире, автомобиля Lanb Rover Range Rover, снегоболотохода и снегохода. Жена Сарычева является собственницей двух земельных участков, нежилых помещений, долей в общем имуществе многоквартирного дома и 170-метровой квартиры. Передвигается супруга вице-губернатора на Mercedes-Benz ML. Она задекларировала доход в размере 4,4 млн рублей, это меньше на 1,3 млн, чем в прошлом году.

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик задекларировала 7,5 млн рублей (6,3 млн руб. в 2016 году). В ее собственности значатся лишь доля в квартире и автомобиль Audi A6.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный, который, скорее всего, вскоре станет спикером городской думы Тюмени, получил доход в размере почти 7,5 млн рублей (в том числе 355 тыс. руб. он получил от отчуждения имущества). По сравнению с 2016 годом доход Заболотного вырос на 2 млн рублей. В собственности замгубернатора земельный участок (2,7 тыс. кв.м.), жилой дом (350 кв.м.), доля в квартире (239 кв.м.) гараж и Toyota Highlander. Жена Заболотного передвигается на Toyota Rav4. Ее доход немного превышает миллион рублей.

Руководитель аппарата губернатора Татьяна Костарева отчиталась о небольшом снижении заработка – с 6,1 млн рублей в 2016 году до 5,8 млн рублей в 2017 году. В списке недвижимости изменений нет – только квартира. У её супруга тоже никаких изменений – машиноместо и автомобиль Mercedes Benz GLK. Он заработал 2,1 млн рублей. В пользовании у семьи ещё также дача и два земельных участка.

Доходы куратора энергетики и ЖКХ Вячеслава Вахрина, которого прочат на должность главы администрации Тюмени, сократились, но зато у него появилась новая машина – Mercedes Benz S63AMG 4 matic. Согласно декларации члена правительства, его годовой доход в 2017 году составил 5,5 млн рублей (в 2016 году – 20,4 млн рублей, в том числе 15 млн рублей от продажи имущества). При этом у замгубернатора есть и более ценное пополнение – у него в декларации зарегистрирован третий несовершеннолетний ребенок – дочь. До этого были несовершеннолетние сын и дочь.

Ответственный за экономику и инвестиции Вадим Шумков задекларировал 10,5 млн рублей по итогам 2017 года, в том числе 1,2 млн рублей от «отчуждения имущества». Это меньше уровня 2016 года, когда его заработок составил 11,8 млн рублей (с компенсацией за неиспользованный отпуск). У него по-прежнему есть жилой дом и земельный участок. Вместе с этим он избавился от автомобиля BMW-Х5 и теперь у него нет машины. Хотя автомобиль именно такой марки появился в собственности у его супруги – а в 2016 году ее транспорт был скромнее – в декларации значилась Honda Accord. По итогам 2017 года жена г-на Шумкова отчиталась о доходах в 1,3 млн рублей (это сумма с учетом отчуждения имущества – 760 тыс.рублей). Она владеет квартирой, участком и домом.

Куратор департамента недропользования Лариса Теплоухова сообщила о доходе в 9 млн рублей, в эту сумму входит доход, полученный от уступки права аренды земельного участка – 3,3 млн рублей. Это больше, чем в 2016 году, когда она заработала 3,6 млн рублей. У нее в собственности два гаражи квартира. В пользовании – два земельных участка. При этом никакого транспорта у замгубернатора нет. А вот супруг члена правительства ездит на Land Cruiser Prado. Он заработал в 2017 году 287 тыс. рублей.

Заместитель губернатора области, директор Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов задекларировал 6,4 млн рублей (в 2016 году – 6,2 млн руб.). В его собственности значатся квартира (159 кв.м.) и гараж. Жена Чейметова получила доход в размере чуть больше 1 млн рублей. Она является собственницей квартиры, имеет доли в еще двух квартирах и долю в земельном участке. Автомобилей в семье Чейметовых нет.

Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских получила доход в размере 7,5 млн рублей. Она владеет земельным участком (1,5 тыс. кв.м.), жилым домом (348 кв.м.) и квартирой (110 кв.м.). Автомобиля у Кузнечевских нет.

Замгубернатора, глава департамента имущественных отношений Андрей Киселев заработал по итогам 2017 года чуть более 7 млн рублей, это меньше, чем в 2016 году, когда доходы составили 8 млн рублей. У куратора всей областной недвижимости нет своего жилья – он по-прежнему владеет только гаражом. В его собственности, также как и годом ранее, автомобиль Lexus RX 350. В пользовании – квартира и земельный участок.

Директор департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина задекларировала 7,3 млн рублей. Это немного выше уровня 2016 года, когда заработок составил 6,7 млн рублей. У нее по-прежнему зарегистрировано два земельных участка, земельный пай, жилой дом, доля в квартире и имущественный пай. У супруга все также только вторая половина квартиры. Он заработал за год около 6 млн рублей. На него записан автомобиль Volkswagen Touareg и моторная лодка.

Тюмень, служба информации

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