Замгубернатора Тюменской области намерен перейти в гордуму

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный стал участником праймериз по определению кандидатов в депутаты городской думы. Об этом сообщили агентству «Новый День» в региональном отделении «Единой России». Он заявился в едином округе. У кандидата высшее образование, он окончил Тюменский педагогический университет.

«Документы Заболотный сдал вчера. Сегодня был оргкомитет, на котором мы утвердили его кандидатуру, так что информация достоверная», – подтвердил «Новому Дню» секретарь тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Получить комментарии самого г-на Заболотного пока не удалось. Между тем, наблюдатели уверены, что именно Заболотный станет следующим спикером. «Председатель думы – позиция равнозначная должности замгубернатора. Это второй человек, менеджер, который будет работать с депутатами, определять идеологию,– говорит политолог Александр Безделов. – С приходом Заболотного роль думы Тюмени повысится. Это человек с огромным опытом политического администрирования, который успел поработать еще в горисполкоме, был секретарем партии горкома по идеологии, был депутатом облдумы. Ни у одного из председателей думы за всю историю не было такого опыта и такого громкого имени».

Напомним, в апреле 2018 года председатель городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев сообщил агентству «Новый День», что не будет принимать участия в процедуре праймериз «Единой России» и последующих выборах в гордуму. Есть версия, что причиной ухода Еремеева стала неспособность продуктивно работать с разношерстным депутатским корпусом и контролировать политические процессы в думе.

Тюмень, служба информации

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