Тюменский вице-губернатор Сарычев получил рекордный доход в прошлом году

Заместители губернатора Тюменской области раскрыли сведения о доходах за 2018 год. У чиновников, которые пережили в прошлом году смену губернатора, значительно выросли заработки.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев задекларировал рекордные для регионального чиновника 74 млн рублей. Правда, 64 млн из этой суммы он получил «от отчуждения имущества». Какое имущество вице-губернатора было отчуждено, не уточняется. Таким образом, заработок г-на Сарычева без учета этой суммы составил немногим больше 10,2 млн рублей (против 8,7 млн рублей в 2017 году). В его собственности – доля (26/80) квартиры площадью 159 кв. м, джип RANGE ROVER, снегоход ARCTIC CAT BEARCAT и снегоболотоход MAX XT 650 HO. Также вице-губернатор пользуется машиноместом.

Супруга Сарычева имеет доход 8,2 млн рублей, 3 млн из которых она получила также от отчуждения имущества. Женщина владеет квартирой в 171 кв. м., долями в четырех нежилых помещениях, долей земельного участка в 7,2 тыс. кв. м. и долей в общем имуществе многоквартирного жилого дома. Также супруге Сарычева принадлежит машиноместо. Госпожа Сарычева, как и двое несовершеннолетних детей вице-губернатора, пользуется квартирой в 159 кв. м. Ездит супруга «правой руки губернатора» также на RANGE ROVER (в 2017 году у нее был «Мерседес Бенц»).

Первый замгубернатора Наталья Шевчик задекларировала доход чуть менее 9,6 млн рублей – на 2 млн рублей больше итогов 2017 года. В собственности Шевчик – полквартиры площадью 151 кв.м. и автомобиль AUDI A6. В пользовании госпожи Шевчик и ее несовершеннолетнего сына – дом почти в 540 кв. м. и участок земли в 25 «соток».

Замгубернатора Вячеслав Вахрин получил за 2018 год доход в размере 9,1 млн рублей – это намного больше дохода за 2017 год (5,5 млн рублей). Он живет в квартире площадью 329 кв. м. и ездит на Mercedes Benz S63AMG 4 matic. Одна из дочерей чиновника имеет собственные квартиры.

Замгубернатора Лариса Теплоухова заработала в минувшем году 9,3 млн рублей, это меньше уровня 2017 года, но тогда она прибавила к своим заработкам доход от продажи имущества. Она владеет квартирой в 116 кв. м. и двумя гаражами. При этом машины у замгубернатора нет. Супруг Ларисы Теплоуховой за год получил доход в размере 315 тыс. рублей Он не владеет недвижимостью, вся недвижимость жены значится у него в пользовании. Ездит муж замгубернатора на Land Cruiser 120 Prado.

Глава департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев заработал чуть более 8 млн рублей – это на миллион больше уровня 2017 года. Из недвижимости у него только гараж. В нем, вероятно, ночует задекларированный автомобиль чиновника – Toyota Lexus RX 350.

Директор департамента АПК Владимир Чейметов также прирастил доход – заработок вырос до 7,6 млн рублей (в 2017 году – 6,5 млн рублей). Он по-прежнему не спешит покупать собственный автомобиль. Нет машины и у его жены. Но, несмотря на это, Чейметов имеет в собственности гараж. Также у чиновника есть квартира. У супруги Чейметова также есть гараж. Она также владеет собственной квартирой, долями в квартирах и долей земельного участка.

Начальник главного правового управления Елена Еремеева заработала в 2018 году 7,2 млн рублей (в том числе почти миллион – от продажи имущества, возможно, автомобиля). У нее есть квартира. Никакого транспорта чиновница теперь не имеет – она избавилась от машины MercedesBenz 180, которая была у нее по итогам 2017 года. А ее муж – судимый за смертельное ДТП экс-мэр Тюмени Дмитрий Еремеев, задекларировал тот самый автомобиль «Тойота Лэнд Круизер 200». У него, к слову, есть еще дом и участок.

На 1,5 млн рублей выросли по итогам 2018 года доходы главы департамента соцразвития Ольги Кузнечевских – она отчиталась о получении 9 млн рублей. У нее есть участок, дом и квартира (как и в 2017 году).

Директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев заработал 3,4 млн рублей (почти как в прошлом году). Он – владелец долей в нескольких квартирах, части участка и дома. Его супруга – также. Чиновник не имеет в собственности личного авто, а у его жены – «Порше Кайен Дизель».

Директор департамента инвестполитики Леонид Остроумов отчитался о получении дохода в 5,2 млн рублей. Он ездит на TOYOTA LAND CRUISER 150. В числе недвижимости он указал участок, квартиру и долю в еще одной квартире. У супруги Остроумова – две машины – «Тойота Рав4» и «Гетс». Она также имеет собственную недвижимость.

Тюмень, служба информации

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