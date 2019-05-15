Начальник ГУСа обходится Тюменской области в миллион рублей в месяц

Замгубернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства (ГУС) региона Сергей Шустов получил в 2018 году 12,4 миллиона рублей. Это на 350 тысяч больше, чем в 2017 году.

Жена Шустова заработала за минувший год 696 тысяч рублей против 627 годом ранее. В остальном имущественное положение семьи замгубернатора почти не изменилось, только из пользования супруги замгубернатора исчезла квартира. Начальник ГУСа владеет квартирой в 35 «квадратов», участком земли в 2500 кв. м. и жилым домом в 195 кв. м. Кроме того, семья чиновника пользуется квартирой площадью 99 кв. м. Автопарк Сергея Шустова состоит из двух легковых автомобилей – Volkswagen Caravelle и ГАЗ.

Заместитель Шустова, главный архитектор Тюменской области Сергей Бауэр заработал за год 2 миллиона 46 тысяч рублей (3,6 миллиона рублей в 2017 году, из них 1,7 миллиона – доход от продажи автомобиля). Недвижимостью главный архитектор региона не владеет, живет в квартире жены (128 кв. м). Передвигаться семья Бауэра предпочитает на немецких автомобилях. У чиновника два «Фольксвагена» – «Поло» и «Туарег», его супруга владеет Mercedes-Benz GLE 400.

Доход жены Сергея Бауэра почти вдвое больше заработка главы семьи – 3,9 миллиона рублей (против 2,4 млн руб. в 2017 году, причем 750 тысяч госпожа Бауэр получила от продажи автомобиля). Большую часть этих денег (3,5 миллиона) она получила за счет продажи еще одного автомобиля.

Замначальника ГУСа Андрей Чистяков заработал в 2018 году 2 миллиона 543 тысячи рублей. Годом ранее его доход составил почти 3,1 млн руб. Он владеет квартирой площадью 74 кв. м. В пользовании у Сергея Чистякова 60-метровая квартира, гараж в 24 кв. м и земля под гаражом. Супруга чиновника заработала 1 миллион 105 тысяч рублей (на 12 тысяч больше, чем годом ранее) и недвижимостью не владеет. Машина у четы одна – Mitsubishi Outlander.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 15.05.19

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