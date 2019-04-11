Прокуратура не смогла обжаловать приговор бывшему главе Тюмени

Приговор в отношении экс-председателя тюменской городской думы Дмитрия Еремеева, по вине которого в ДТП погибли два человека, оставлен без изменения.

В четверг, 11 апреля, апелляционная коллегия тюменского областного суда отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры, требовавшей приговорить бывшего главу Тюмени к реальному лишению свободы вместо условного.

Надзорное ведомство настаивало на том, что, нарушая правила дорожного движения, Еремеев причинил ущерб интересам неопределенного числа участников дорожного движения.

В ходе сегодняшнего заседания Еремеев заявил, что считает изначальный приговор справедливым. От прений он отказался, но в последнем слове сообщил, что уже не представляет угрозы обществу, потому что суд первой инстанции лишил его водительских прав на три года. Адвокат Еремеева напомнил, что подзащитный примирился с потерпевшими и выплатил компенсации морального вреда.

Напомним, ДТП с участием экс-спикера произошло около полуночи 24 июня 2018 года на трассе курган- Тюмень неподалеку от санатория Тараскуль. Автомобиль Еремеева вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с такси. Водитель такси и его пассажир погибли на месте, машина взорвалась.

Было возбуждено уголовное дело. В сентябре по инициативе следователя суд прекратил уголовное преследование Еремеева. Решение суда вызвало большой общественный резонанс, после чего по представлению прокуратуры решение суда было отменено, дело вернули на доследование.

В результате повторного рассмотрения дела Дмитрий Еремеев был приговорен к 3 годам лишения свободы условно и лишен водительских прав на два года и 10 месяцев.

Тюмень, служба информации

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