Губернатор Моор обнародовал свои доходы

Губернатор Тюменской области отчитался о своих доходах в 2018 году. Согласно декларации, он получил 9 млн 470 тыс. рублей. В его собственности есть квартира площадью 72,9 кв. м. и снегоход YAMAHA VK54OE.

Жена Моора владеет автомобилем PORSCHE CAYENNE S, двумя земельными участками общей площадью 3,4 тыс. кв. м. и долей в нежилом помещении (1,6 тыс. м.кв.). За 2018 год она задекларировала 4,4 млн рублей.

В 2017 году у супруги Александра Моора кроме PORSCHE был еще и BMW Х5, а площадь, двух принадлежащих ей земельных участков не превышала 3 тыс. м. кв. Доход жены Моора в позапрошлом году составил 3,6 млн рублей. А его самого – 5,5 млн рублей.

Напомним, бывший мэр Тюмени Александр Моор был назначен врио губернатора Тюменской области в мае 2018 года (без приставки он в возглавил регион в сентябре), то есть получал губернаторскую зарплату только семь месяцев. Таким образом по итогам 2019 года доход Моора должен стать еще больше.

Тюмень, служба информации

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