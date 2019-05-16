Глава Зауралья Шумков назначил нового чиновника

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков назначил главу департамента образования и науки региона. Новым руководителем (пока в статусе временно исполняющего обязанности директора департамента) стал Андрей Кочеров. Пост оставался незанятым с момента ухода по собственному желанию бывшего руководителя ведомства Эдуарда Абрамова.

Распоряжение о назначении врио губернатора подписал 15 мая, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Согласно официальной справке, Андрей Борисович Кочеров родился в Кургане. В 2000 году окончил Курганский государственный университет, в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте. Работал учителем истории. С 2016 по 2018 год трудился в департаменте образования и науки Курганской области на должностях заместителя и первого заместителя директора ведомства.

Курган, Ольга Злотникова

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