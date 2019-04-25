Глава департамента образования Курганской области ушел в отставку

Директор департамента образования Курганской области Эдуард Абрамов, который занимает эту должность с октября 2018 года, написал заявление об увольнении.

Официально информацию в департаменте не подтверждают, но источники «Нового Дня» сообщают, что документ уже находится на рассмотрении в правительстве. О своем намерении покинуть пост Абрамов говорил уже давно.

«Кто займет его место, пока не знаем. Вариантов немного – или действующий зам [Иван Хлебников – прим. ред.] или кто-то из назначенцев свыше. Желающих из местных пока точно нет», – сообщил источник агентства.

Добавим, что Абрамов занял пост директора департамента после ухода Германа Хмелева, который, по слухам, не смог найти общий язык с новым руководством области. Еще осенью Эдуард Абрамов говорил о том, что готов возглавлять ведомство лишь временно и просил скорее найти ему замену.

Курган, Ольга Злотникова

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