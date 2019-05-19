В Кургане «инсулиновый» митинг превратили в площадку для политического пиара КПРФ

В воскресенье, 19 мая, в Кургане прошел митинг регионального диабетического общества в защиту детей, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом. У кинотеатра «Россия» собралось порядка десяти человек, в основном журналисты.

Малочисленность мероприятия, скорее всего, объясняется оперативной реакцией чиновников на обращения. В начале мая председатель общества диабетиков Наталья Воробьева заявила о перебоях в поставках инсулина для маленьких курганцев и уже на этой неделе департамент здравоохранения отчитался о решении проблемы. Там сообщили, что на период временного отсутствия препаратов по федеральной льготе детей обеспечат препаратом за счет средств регионального бюджета.

Тем не менее площадку, согласованную под инсулиновый митинг, использовали представители политических партий (восемь коммунистов и один эсэр). Сегодня кроме Натальи Воробьевой здесь выступил будущий кандидат в губернаторы от КПРФ Яков Сидоров. С сутью проблемы политик был явно не знаком, какие-либо конструктивные предложения в его речи отсутствовали, он просто требовал отставки директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной и кричал: «Кокорину вон!».

К слову, сама Кокорина присутствовала на мероприятии и терпеливо давала разъяснения г-ну Сидорову, который задавал ей вопросы на тему инсулина.

Также на митинге были замечены глава фракции КПРФ в облдуме Василий Кислицын и депутат облдумы от «Справедливой России» Борис Шалютин. Что говорил первый – присутствующие не услышали из-за проблем с микрофоном, содержание короткого выступления второго тоже никто не понял.

Главный организатор митинга – Наталья Воробьева – заявила, что отчет правительства о решении проблемы ее все равно не удовлетворил, потому что письмо подписано не лично врио губернатора, а его заместителем. По неизвестной причине Воробьева продолжила использовать уже неактуальную повестку. «Наших детей не вылечивают, нет! Просто лишают государственной поддержки неизлечимо больных детей», – сказала она.

По словам политологов, это объясняется приближающейся выборной кампанией в Зауралье.

«Мы понимаем, что у Натальи Воробьевой, которая не так давно претендовала на должность мэра Кургана, а теперь готовится получить мандат депутата гордумы, скоро начнется активная кампания в думе. Яков Сидоров собирается идти на выборы губернатора. В свете приближающихся выборов все политические силы пытаются использовать любую тему для своего пиара. Им нужно показать свою значимость в решении вопроса, даже если вопрос решился без их участия, как проблема с инсулином», – говорит политолог Алексей Орлов.

Он добавил, что в настоящее время в Кургане наблюдается дефицит тем, подходящих для раскрутки оппозиционных партий, поэтому их представители цепляются за любой повод.

«К тому же Курган – достаточно спокойный город в плане протестов. Храмов в скверах тут не строят. Есть тема урана. Но она уже раскачана коммунистами и надоела им самим. А сахарный диабет – серьезная тема, актуальная для многих. Но митинг в итоге получился не про инсулин», – резюмирует эксперт.

Курган, служба информации

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