В Зауралье решают проблему с нехваткой инсулина для детей

Власти Зауралья решают проблему с нехваткой инсулина для детей. Как сообщает департамент здравоохранения Курганской области, детей, страдающих сахарным диабетом, обеспечат препаратом за счет средств регионального бюджета на период временного отсутствия препаратов по федеральной льготе.

«15 мая на отсроченном обеспечении по двум видам инсулинов находился 181 рецепт. 173 рецепта обеспечены за счет заключенных прямых договоров. 8 рецептов обеспечены за счет средств областного бюджета. 16 мая всем руководителям медицинских организаций дано поручение в кратчайшие сроки переоформить рецепты с федеральной льготы на региональную, ввиду задержки поставок инсулинов по федеральной льготе. Принято решение обеспечить пациентов расходными материалами к инсулиновым помпам за счет средств регионального бюджета», – отчитались в департаменте.

Кроме того, график работы кабинетов по выписке льготных лекарственных препаратов во всех медицинских организациях будет продлен до 19 часов, компании «Курганфармация» рекомендовано увеличить срок работы отдела льготы до 20 часов.

До 24 мая 2019 года на сайте Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста будет создан раздел «Санаторно-курортное лечение для пациентов с сахарным диабетом».

«Здесь будет размещена публичная информация о ходе рассмотрения заявки на санаторно-курортное лечение в профильном федеральном санатории, – пояснила главврач больницы имени Красного Креста Наталья Максимова. – Заявки размещаются на основании письменного обращения законного представителя и справки для получения путевки (форма 070/у), оформленной медицинской организацией, в которой пациент состоит на диспансерном учете».

В настоящее время ведется сбор заявок от родителей детей, страдающих сахарным диабетом на специализированную смену в ГБУ «Санаторий озеро Горькое».

Напомним, 19 мая в Кургане должен пройти митинг регионального диабетического общества. Его председатель Наталья Воробьева заявила о нехватке инсулина для маленьких курганцев. Депздрав сначала опровергал ее слова, рапортуя, что в медицинские организации не поступали жалобы от родителей, но потом был вынужден признать наличие проблемы.

«Сдвинулось с мертвой точки. Хорошо! Обман раскрыт, проблем у Департамента еще 15 мая не было – а теперь 181 рецепт на отсрочке. Работают над нашими требованиями по улучшению качества пациентов с 1 типом СД – отлично!», – написала вчера на своей странице ВКонтакте Наталья Воробьева.

Курган, служба информации

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