В Кургане общество диабетиков выйдет на митинг из-за нехватки инсулина для детей

Председатель диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева, которая ранее претендовала на пост главы Кургана, но не прошла конкурсные процедуры, призвала всех неравнодушных курганцев выйти на митинг в защиту больных детей. По ее словам, в регионе не хватает инсулина для лечения подрастающего поколения. Публичное мероприятие уже согласовано властями.

«Надо отдать должное правительству Курганской области: сегодня, в выходной праздничный день позвонили и сообщили о принятии решения по нашему уведомлению. Итак: митинг в защиту прав детей и молодежи с инсулинозависимым сахарным диабетом состоится 19 мая 2019 года», – написала Воробьева 9 мая на странице Общества в ВКонтакте. Мероприятие пройдет в 14 часов у кинотеатра «Россия».

В понедельник, 13 мая, в департаменте здравоохранения региона прошел брифинг для журналистов, во время которого было дано опровержение словам председателя диабетического общества.

«Департамент здравоохранения ежедневно ведет мониторинг наличия инсулина на складах «Курганфармации» и оперативно отрабатывает вопросы в том случае, если необходим его дополнительный закуп. Обращений от родителей о том, что у детей нет инсулина или в медицинских организациях отказывают в его выписке, не поступало», – заявила заместитель директора департамента – начальник управления лицензирования и организации медицинской помощи Елена Островских. Она также сообщила, что в департаменте работает телефон горячей линии 49-65-16. По данным пресс-службы правительства Курганской области, все обращения на горячую линию отрабатывают и руководители медицинских организаций, поэтому пациенты могут обращаться напрямую к ним.

Однако родители детей-диабетиков с мнением Депздрава не согласны. «Родителей обвинили во лжи?», – пишет Воробьева в своей группе. «Ужас, как так можно врать!», – вторят ей другие пользователи сети, некоторые из них рассказывают, где и когда их детям отказали в получении лекарств.

Информацией уже заинтересовалась прокуратура, которая начала проверку. «В ходе проверки надзорным ведомством будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц, допустивших нарушения прав детей, страдающих диабетом. В случае выявления нарушений требований законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры области», – сказали в надзорном ведомстве.

Курган, Ольга Злотникова

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