На должность главы Кургана претендует женщина

Накануне в Кургане завершился прием документов от кандидатов на пост единого главы города. Всего было зарегистрировано семь кандидатов.

К пяти курганцам, о которых писал «Новый День», добавились гендиректор ООО «Строймонтаж» Артур Пушин и единственная женщина в числе претендентов – председатель областной общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева. Как пояснила конкурсантка «Новому Дню», подать документы ее подвигло желание сделать город лучше. «Конечно, я боюсь конкуренции. Конкуренты достаточно серьезные, особенно кто сейчас возглавляет (речь идет об Андрее Потапове, занимающем должность руководителя администрации – прим. ред.) город. Однако опыт общественной деятельности на протяжении 15 лет, не финансируемой бюджетом, но при этом активной, меня закалил», – сообщила Воробьева в беседе с корреспондентом агентства.

В программе социально-экономического развития города, которую представила в комиссию Воробьева, сделан акцент на поддержке местных производителей, удержании капитала внутри региона, благоустройстве города.

Напомним, бывший глава города Сергей Руденко подал в отставку 4 марта. В прошлом году в Устав Кургана внесены изменения, согласно которым городом будет руководить единый глава, выполняющий также функции сити-менеджера. 4 апреля конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатур на пост главы города, а 5 апреля депутатам курганской думы предстоит сделать окончательный выбор.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 26.03.19

Курганец напал с вилами на полицейских, которых вызвал. / В Кургане парикмахер организовал публичный дом. / Во время реформ из Курганского правительства уволился замгубернатора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»