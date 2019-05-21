Шумков: «Объем дорожных работ увеличим в три раза». Назван генподрядчик

Городские дороги Кургана летом 2019 года отремонтирует МУП «Специализированное дорожное предприятие». Этот генподрядчик победил в аукционе. Контракт подпишут 24 мая, сообщили «Новому дню» в пресс-службе губернатора области.

Аукцион по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был объявлен в конце апреля. Сумма контракта – 462,5 млн рублей.

На эти деньги МУП отремонтирует несколько участков: отрезок ул. Пролетарская (от ул. Куйбышева до подхода к путепроводу по ул. Пролетарская), Шадринский тракт, пр. Маршала Голикова (от ул. Мостостроителей до моста через реку Черная), пр. Конституции, ул. Сибирская (от ул. Савельева до ул. Б. Петрова и от ул. Б. Петрова до ул. Орлова), ул. Мостостроителей (от ул. Галкинский проезд до пр. Маршала Голикова).

Второй крупный аукцион под эгидой нацпроекта еще не завершен. Сумма финансирования – 133,5 млн рублей. Генподрядчик должен будет отремонтировать автодорогу Курган-Садовое (от пр. Конституции до ПК) и ул. Омская до кольцевой развязки на федеральной трассе Р-254 «Иртыш».

Ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сообщил на своей странице «ВКонтакте», что в 2019 году регион отремонтирует в три раза больше дорог.

«Как обещал. Начинается период контрактования дорожных работ. В 2019 году планируется отремонтировать 172 км региональных дорог и 170 км муниципальных. Основные участки трасс по направлениям: Курган – Звериноголовское; Курган – Куртамыш – Целинное; Шумиха – Альменево. Наибольшие объемы ремонта муниципальных дорог в городах Курган и Шадринск – 37,3 и 14 км, соответственно», – написал в соцсети Вадим Шумков.

Он также добавил, что «коллеги из Росавтодора начинают масштабную программу реконструкции и ремонта участков федеральных трасс на территории региона». В частности, по данным портала госзакупок, в ближайшее время будет назван генподрядчик на ремонт курганского отрезка трассы Р-254 «Иртыш». Стоимость работ – 485 млн рублей.

Курган, служба информации

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