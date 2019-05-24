Главные трассы Курганской области отремонтируют за миллиард рублей

Три подрядчика – «УралАвтодор», АО Автодор «Северо-запад» и АО «Варгашинское ДРСП» – победили в конкурсах на ремонт курганских дорог. За лето дорожники отремонтируют более 123 км трасс. Общая сумма трех лотов превышает 1 млрд рублей.

«УралАвтодор» приведет в порядок участок магистрали Курган-Куртамыш-Целинное, протяженностью 38,3 км. 40-километровый отрезок дороги «Иртыш»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана достался АО Автодор «Северо-Запад». Курганские предприятие АО «Варгашинское ДРСП» будет ремонтировать трассу Курган-Звериноголовское (до границы Казахстана). Это 44,8 км полотна.

Дорожные контракты заключаются в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик – «Курганавтодор».

Курган, служба информации

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