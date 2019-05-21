В Курганской области запускают аналог петербургского проекта «Твой бюджет»

Курганская область запускает проект «Инициативный бюджет». Жителям региона предложат самим выбирать объекты, которым требуется реконструкция и благоустройство.

Презентация проекта прошла 21 мая. В ней участвовали замгубернатора – директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьев и председатель региональной Общественной палаты (ОП) Михаил Белоусов. Последний заверил, что ОП готова выступить организатором диалога и опросов жителей.

Опрос предполагается проводить по приоритетности строительства объектов, благоустройства общественных пространств в двух городских округах [Курган и Шадринск, включая Шадринский район]», – рассказал Михаил Белоусов.

В дальнейшем проект может быть расширен, но пока он будет опробован в двух крупных городах. «Чтобы исправить возможные ошибки и недочеты», – уточнил Белоусов.

Предложения горожан будут отбираться в три этапа. Сначала с помощью уличных опросов, во время проведения круглых столов. Кстати, первое мероприятие пройдет уже в среду, 23 мая, в Кургане. Второй этап – голосование на сайтах администраций муниципальных образований. В результате будут определены проекты-финалисты, которые выйдут на третий – очный этап голосования. Пройдет он 8 сентября, в день выборов.

Подобный формат работы с жителями с 2016 года используется в Санкт-Петербурге, где правительство региона принимает идеи по улучшению городской среды в рамках проекта «Твой бюджет». Только в 2019 году петербуржцы сформулировали более 7 тыс. предложений, которые проходят многоуровневый этап отбора. С 2016 года реализовано более 20 народных проектов, все они финансируются за счет городского бюджета.

Напомним, в Курганской области «Инициативный бюджет» стартовал с подачи врио губернатора региона Вадима Шумкова, который поделился предложением в личном аккаунте соцсети «ВКонтакте». «На следующий год за ряд объектов, которые надлежит построить и/или отремонтировать на вашей территории, голосовать будете вы. Этот механизм называется инициативный бюджет. Мы специально запускаем такой инструмент, чтобы повысить справедливость принимаемых решений и они, в еще большей степени, будут сориентированы именно на ваши первоочередные нужды и запросы», – обратился к жителям региона Вадим Шумков 14 мая.

Курган, служба инфорации

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