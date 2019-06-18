Курганцев попросили проголосовать за лучшие проекты благоустройства

В Курганской области началось предварительное голосование за проекты благоустройства в рамках пилотной программы «Инициативный бюджет». Они размещены на сайтах районов и городов области. По итогам голосования до 20 августа будет сформирован шорт-лист инициатив, которые выйдут на этап очного голосования. Об этом сообщает Общественная палата региона, которая взяла на себя роль организатора выборного процесса.

В общей сложности от курганцев поступили сотни предложений. Свой список пожеланий есть у каждого муниципалитета области. Только в областной столице в предварительном голосовании участвуют 100 объектов строительства, реконструкции и благоустройства. В Шадринске люди назвали 10 адресов, которым необходимо благоустройство. Проекты-победители определятся 8 сентября: в единый день голосования. Их реализация возможна в 2020 году.

Проект «Инициативный бюджет» был запущен в Зауралье по инициативе врио губернатора Вадима Шумкова.

Презентация новшества прошла 21 мая при участии заместителя губернатора Курганской области – директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолия Воробьева и председателя региональной Общественной палаты (ОП) Михаила Белоусова.

Подобный формат работы с жителями с 2016 года используется в Санкт-Петербурге, где правительство региона принимает идеи по улучшению городской среды в рамках проекта «Твой бюджет». Только в 2019 году петербуржцы сформулировали более 7 тыс. своих предложений, которые проходят многоуровневый этап отборки. С 2016 года реализовано более 20 народных проектов, все они финансируются за счет городского бюджета.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 18.06.19

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