Глава Зауралья Шумков предложил выдать казакам землю и оружие для охраны российских границ

Глава Зауралья Вадим Шумков предложил задействовать российское казачество в охране государственных границ. В ходе совещания в уральском полпредстве 22 мая врио губернатора Курганской области сказал, что казакам можно безвозмездно выделить земельные участки вдоль границы РФ.

«Эта система работала сто лет в России и подтвердила свою эффективность, сыграла роль в освоении земель в Российской Империи. Не надо ломать и придумывать новое», – сказал Шумков. По его словам, ситуация в соседних государствах меняется и не всегда в лучшую сторону, поэтому необходимо выработать модель реагирования на внешние угрозы.

Глава Зауралья, которое граничит с Казахстаном, предложил законодательно разрешить создавать особые административно-территориальные единицы – казачьи войска. По словам чиновника, чтобы люди начали переселяться, необходимо объявить о свободном предоставлении земли (от 1 до 100 га в одни руки) в пожизненное пользование, с правом оформления в собственность при реальном пользовании по назначению не менее 10 лет. Также нужно освободить переселенцев от уплаты НДФЛ, а создаваемые ими артели и кооперативы, занимающиеся сельским хозяйством и переработкой – от всех видов налогов. В качестве обязательного платежа останется только единовременная ежегодная фиксированная выплата для формирования пенсионного капитала.

На первое время в качестве руководителей казачьих поселений предлагается назначать опытных военных, после чего можно начать передачу казачьим войскам под охрану казачьим войскам не самых важных участков госграницы. Для этого нужно обеспечить казаков стрелковым вооружением и легкой бронетехникой.

«Надо засчитывать службу в таких частях по месту жительства, вместо службы в вооруженных силах РФ и в трудовой стаж. Таким образом, люди могут нести такую службу на постоянной основе, а молодежь – по месту жительства. В отличие от «срочников», такие люди не будут пропускать через границу наркоторговцев или контрабандистов, ведь за ними – их семьи и дети», – рассуждает Вадим Шумков.

Выслушав врио губернатора Курганской области, уральский полпред Николай Цуканов заявил, что в предложении Шумкова есть рациональное зерно.

«С частью предложений Шумкова можно согласиться. И надо об этом подумать, но поговорить об этом отдельно – об устройстве приграничных населенных пунктов. Жизнь продолжается, идут процессы, у нас и у соседей, мы должны быть готовы к тому, что границы должны мониторить и защищать, если понадобится», – сказал Цуканов.

С ним согласился глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Мы пока не готовы отдать границу казакам полностью на охрану, но работу вместе с погранвойсками осуществлять – это можно рассмотреть. И экономические стимулы для казачьих сообществ тоже имеет смысл обсуждать и побороться за финансы», -резюмировал Баринов.

Курган, служба информации

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