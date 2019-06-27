Вадим Шумков изменил свое место в рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в четверг, 27 июня, опубликовал очередное исследование, посвященное оценке российских губернаторов. Промахи и достижения глав регионов оценивали за период май-июнь 2019 года.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков переместился в рейтинге на 58 строчку, поднявшись сразу на 16 пунктов.

Эксперты зафиксировали «восходящий тренд» Шумкова и назвали его самым популярным у населения кандидатом в губернаторы Зауралья. «Абсолютное большинство экспертов не ставят данную социологическую информацию под сомнение», – добавляют составители исследования.

На сегодняшний день в Зауралье помимо Шумкова зарегистрированы еще три кандидата: представитель ЛДПР Юрий Ярушин, коммунист Яков Сидоров и кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода.

В пользу Шумкова эксперты относят его удачное участие в петербургском экономическом форуме ПМЭФ-2019, который традиционно посещает президент Путин.

«Большое значение для региона имело соглашение, предусматривающее строительство завода по производству сжиженного газа, часть которого пойдёт на экспорт», – вспомнили эксперты соглашение, которое Шумков подписал с генеральным директором компании «Группа ОЗ» Григорием Шифриным на площадке петербургского форума. В 2020 году, напомним, компания намерена построить в Зауралье завод по переработке природного газа мощностью 45 тыс. тонн в год.

Исключительно хорошо отреагировали эксперты на план Вадима Шумкова раздавать курганцам бесплатно по 1 га земли под ИЖС. Проверка чиновников на детекторе лжи, которую лоббировал Вадим Шумков, также была засчитана экспертами в его пользу.

Большой плюс главе региона поставили и за обещание навести порядок в областном здравоохранении, за счет чего медикам обещано выделение дополнительных средств на повышение зарплат. По подсчетам Шумкова, если навести порядок в курганских больницах, разумно расходовать средства на ремонтные работы и закупки, можно сэкономить 238 млн рублей.

Составители рейтинга отметили и спорные инициативы Шумкова. Противоречивую реакцию вызвала инициатива главы региона поручить казачьим войскам пограничную службу. В то же время региональный сюжет с казаками вышел в федеральную повестку, что помогло повысить врио губернатора его медийную активность.

Официально никем не подтвержденное сообщение, что курганский губернатор якобы предложил объединить Тюменскую и Курганскую области, не произвело на экспертов особого впечатления. В основном они посчитали этот «вброс» провокацией, которая скоро забудется, и не будет влиять на отношение к главе.

К отрицательным резонансным событиям эксперты отнесли «инсулиновый бунт». «При этом некоторые эксперты сообщили, что сведения о перебоях с инсулином абсолютно не соответствуют действительности», – уточняют составители рейтинга.

Отметили авторы национального рейтинга и один неловкий момент: Вадим Шумков, решивший участвовать в выборах как самовыдвиженец, заявил об этом на конференции курганских единороссов.

«То, что Вадим Шумков будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, эксперты посчитали разумным решением. Однако его не следовало озвучивать в местном отделении «Единой России», – говорится в исследовании.

Напомним, рейтинг губернаторов в рамках проекта «Национальный рейтинг» составляется на очных и заочных опросов ведущих экспертов страны.

Курган, служба информации

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