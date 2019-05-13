Главе Зауралья Шумкову люди верят почти так же, как Рамзану Кадырову

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков, который был назначен на эту должность 2 октября 2018 года, всего за полгода смог расположить к себе местное население. Согласно данным исследований, проведенных в марте по заказу администрации президента РФ, Шумков вошел в тройку лидеров глав регионов с самым высоким рейтингом доверия среди жителей.

«Уровень доверия к власти вошел в число KPI, по которым будет оцениваться работа глав субъектов. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов и региональных органов исполнительной власти. Деятельность глав субъектов будет оцениваться по 15 критериям, первым номером в списке значится уровень доверия к власти», – пишет РБК.

В итоге тройку лидеров по уровню доверия составили Алексей Дюмин, возглавляющий Тульскую область (уровень доверия 67), Рамзан Кадыров (Чечня, уровень доверия 63) и Вадим Шумков, (Курганская область, уровень доверия 62).

В десятку «надежных», по мнению избирателей, губернаторов попали также Сергей Собянин (Москва), Сергей Фургал (Хабаровский край), Роман Старовойт (Курская область), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).

Напомним, это уже не первое серьезное исследование, где верхние строчки рейтингов занимает врио главы Зауралья Вадим Шумков. Сам Шумков признался «Новому Дню», что мало следит за рейтингами. «Мне важно, как меня оценивают люди, жители области, на которых я работаю. Если при этом я еще и расту в каких-то рейтингах – это хорошо. Но это точно не самоцель», – говорил ранее глава Зауралья.

Курган, Ольга Злотникова

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