«Родина. Тяжело. Вытянем». Глава Зауралья Шумков рассказал про свои 200 дней

В минувшее воскресенье, 21 апреля, исполнилось ровно 200 дней с момента назначения на должность врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. За этот крайне короткий срок новый глава Зауралья провел в регионе жесткую революционную работу и смог завоевать доверие людей, ежедневно демонстрируя им, что держит свое слово.

По данным фонда «Общественное мнение», если бы выборы губернатора происходили сегодня, 70% курганцев проголосовали бы за Шумкова. А согласно исследованиям экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), динамичный стиль работы врио губернатора Зауралья не нравится лишь 1 проценту жителей, 54 процента отзывов – положительные.

«Рейтинг действительно высокий. За 200 дней не так часто происходит такой рост. Можно сравнить с Челябинской областью. Там месяц назад тоже появился новый глава, так вот, у него, наоборот, только антирейтинг набирается. У Шумкова ситуация уникальная, у него практически нет антирейтинга», – говорит уральский политолог Алексей Орлов.

По словам эксперта, одними из основных причин популярности чиновника среди населения стали объезды практически всех районов с глубоким погружением в местные проблемы и максимальная открытость работы в Интернете – прежние губернаторы не вели аккаунтов в соцсетях. И хотя, с одной стороны, страничка главы Зауралья превращается в книгу жалоб, с другой – она дает возможность каждому жителю получить прямой доступ к главе области, минуя все бюрократические барьеры.

Хорошую работу Шумкова в соцсетях отметил и фонд «Петербургская политика». В феврале глава Зауралья возглавил рейтинг глав российских субъектов, популярных в социальных сетях. Специалисты фонда изучили активность и креативность профилей чиновников и пришли к выводу, что Шумков ведет эту работу лучше других. В рейтинг также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, главы республики Бурятия, Пермского края, Липецкой и Кемеровской областей.

Большое влияние на рост рейтинга Вадима Шумкова оказывает верная расстановка простых и понятных приоритетов, искоренение коррупционных схем, увеличивающих дыры в бюджете.

«Это наведение порядка, в первую очередь. В Кургане и области очень высок запрос на перемены, и он их демонстрирует. Это касается обновления команды, обновления методов и форм работы, в том числе, внедрение «синих папок» для глав районов. Сам Шумков – достаточно практичный, и это заметно. Он не слишком многословен, но достаточно резко и круто делает свое дело, – говорит Орлов. – Еще бы я отметил доклад, который сделал Шумков по стратегии развития области. Он был максимально честным».

Жители Курганской области уже оценили, что слова нового главы не расходятся с делом.

Так, Шумков добился полного погашения задолженности за региональный материнский капитал, смог отложить в регионе «мусорную» реформу, оптимизировал структуру правительства региона и увеличил расходы на строительство дорог в регионе.

По итогам исполнения бюджета за 2018 год была на полмиллиарда снижена кредиторская задолженность бюджета, прекратил расти госдолг, для предпринимателей вводят серьезные налоговые льготы, удалось договориться с энергетиками о снижении тарифа для бизнеса.

Кроме того, Шумков смог решить старый культурно-политический вопрос: вернул из Свердловской области православные реликвии – кольчугу и шлем преподобного Далмата Исетского. Теперь они снова хранятся дома – в Далматовском мужском Свято-Успенском монастыре.

Примечательно, что Шумкову удалось одинаково хорошо выстроить отношения не только с населением, но и с основными центрами влияния – с главами соседних субъектов, с полпредством, с федеральным правительством. Глава Зауралья напрямую выходит на различные министерства и работает с ними.

«Выделение федерацией средств на программу развития области – это важное достижение. Не каждому главе региона удается добиться такого финансирования, – признает политолог Сергей Ширяев. – Эффективность работы главы зависит от того, какие ресурсы будут вложены в Курганскую область из федерального бюджета. А это, в свою очередь, зависит от самого Шумкова: от его связей, личного обаяния, настойчивости. При этом деньги надо грамотно обосновать, грамотно за них отчитаться, чтобы в дальнейшем рассчитывать на получение новых».

Не удивительно, что в мартовском рейтинге влияния глав субъектов РФ от Агентства политических и экономических коммуникаций Вадим Шумков показал наибольший рост среди коллег из УрФО. С 55 места он поднялся на 51 позицию.

Между тем, как сам Шумков признался «Новому Дню», он мало следит за рейтингами. «Мне важно, как меня оценивают люди, жители области, на которых я работаю. И как меня оценивает президент, который первым оказал мне доверие. Если при этом я еще и расту в каких-то рейтингах – это хорошо. Но это точно не самоцель, – пояснил врио губернатора. – Стартовые условия у всех разные. Бюджетные и иные ресурсы, с помощью которых можно добиваться результатов, кардинально различаются. Простые люди не смотрят рейтинги, они смотрят на практические результаты и искреннее стремление власти навести порядок и заботиться о них».

На просьбу агентства охарактеризовать тремя словами свои ощущения от назначения на должность в октябре 2018 года и свои нынешние ощущения, глава Курганской области ответил: «Родина, сложно, нужно. Родина, тяжело, вытянем».

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 20.04.19

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