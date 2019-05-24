В Зауралье названа версия смерти школьника, который потерял сознание на физкультуре

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев прокомментировал «Новому Дню» трагедию со смертью 15-летнего подростка на уроке. 18 мая 2019 года в больнице скончался юноша, которому стало плохо на физкультуре.

Г-н Яковлев сообщил в беседе с агентством, что у ученика школы №1 не было явных проблем со здоровьем. «Нормальный был мальчик. На диспансерном учете с заболеваниями не состоял. Причина смерти еще устанавливается. Предварительная версия – сердечная недостаточность», – сказал глава Варгашинского района. Он добавил, что районная администрация оказала семье ребенка материальную помощь для организации похорон. «Сумму озвучивать не буду. Это не бюджетные средства», – резюмировал Валерий Яковлев.

Директор варгашинской СОШ №1 Маргарита Колбина отказывается от каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что с причиной трагедии сейчас разбирается следствие. Она лишь заверила агентство «Новый День», что школа также оказала семье мальчика «материальную и моральную помощь».

Как сообщалось ранее, причины и обстоятельства смерти мальчика выясняют следователи. Школьник потерял сознание во время урока физкультуры. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу, затем его перевезли в Курган, где 18 мая в больнице Красного Креста ребенок умер.

Варгашинский район, служба информации

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