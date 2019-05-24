Блеск и нищета. Депутаты курганской гордумы отчитались о доходах

Депутаты Думы Кургана отчитались о доходах за 2018 год. У одних народных избранников – миллионы, другие знают, что такое прожиточный минимум.

Самым богатым депутатом столицы Зауралья стал генеральный директор ООО «Курганский завод комплексных технологий» Наркис Галиаскаров. В его декларации 7 млн рублей. Руководитель автотранспортного предприятия Юрий Калинин заработал за минувший год 4 млн рублей. Глава АО «Курганводоканал» Борис Кошмар показал 4 млн рублей.

На их фоне скромнее смотрится второй эшелон «миллионеров». Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Спектр-Конверсия» Алексей Блинов указал в декларации доход 2,5 млн рублей. Директор ООО СМК «Артель» Сергей Руденко заработал 1,9 млн рублей.

Самые скромные доходы у пенсионера Алексея Предеина (265 тыс. рублей), юристконсульта Александра Емелина (336 тыс. рублей) и представителя ООО «Курган-Парк-Л» Владимира Лузина (213 тыс. рублей).

Основная масса городских депутатов задекларировала доход от 500 тыс. рублей до 1, 5 миллионов.

Исполняющий обязанности председателя гордумы Игорь Прозоров указал в своей декларации сумму 1,7 млн рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 24.05.19

40 процентов курганских предприятий работают с убытками. / В Зауралье названа версия смерти школьника, который потерял сознание на физкультуре. / Главные трассы Курганской области отремонтируют за миллиард рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»