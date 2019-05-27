«Воплощенная страсть, местами порочная». Курганский депутат-единоросс снялся в смелой фотосессии

Депутат облдумы Зауралья Олег Колташов разместил в Instagram свои фотографии – результат профессиональной фотосессии. На снимках Колташов разрывает на себе одежду, провокационно надкусывает то ли яблоко, то ли грушу. И сидит в эффектной позе, демонстрируя голый торс.

Свой пост фотомодель подписал так: Фотосет … по мотивам «Новые стансы к Августе». Девять черно-белых фото в «карусели» пока набрали всего 125 лайков и 25 комментариев.

«Воплощенная страсть… Местами порочная», «Браво!», «Действительно вау! Волос на теле, как у снежного человека», «тестостерон однако, вторичные половые признаки…» – пишут подписчики Олега Колташова (орфография и пунктуация авторов сохранена).

Отметим, что френдов у аккаунта Колташова не много – 424 человека. Депутат регулярно размещает в соцсети личные снимки.

Единоросс Олег Колташов не только депутат облдумы, но и успешный бизнесмен. Ему принадлежит одно из ведущих предприятий региона в сфере хранения и оптовой торговли зерновых и масличных культур. У предприятия два элеватора, хлебоприемное предприятие (с объемом хранения до 90 тыс. тонн) и собственный железнодорожный подвижной состав.

Курган, служба информации

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