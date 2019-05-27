Глава Зауралья Шумков провел день в Щучанском районе с крупными бизнесменами

Рабочий день 27 мая врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел в Щучанском районе. Глава региона планировал посетить склад по хранению и уничтожению химического оружия, встречу с руководством чумлякского отделения группы компаний «Муза», визит в гостиницу Курганского училища олимпийского резерва.

Группа компаний «Муза» – один из крупных работодателей региона, обеспечивает занятость около 700 человек. Председатель совета директоров сельхозпредприятия Николай Кравченко и гендиректор Федор Айбиндер рассказали Шумкову о том, что планируют построить завод по производству жидких удобрений. Спикеры показали готовый склад хранения продукции, зерносушильный комплекс. Также руководители предприятия сообщили врио губернатора о намерении запустить в конце года еще один мельничный комплекс производительностью 250 тонн в сутки. По итогам 2018 года компания инвестировала в свою деятельность около 328 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба врио губернатора, Вадим Шумков обсудил с руководством предприятия планы по развитию свиноводства, расширению перечня производимых удобрений и экспорту продукции.

Гостиничный комплекс училища олимпийского резерва построен по программе химразоружения, оснащена современным оборудованием и мебелью. Именно здесь проходят важные для региона молодежные события: форум «Утро-2018», сабантуй, первенство УрФО по пляжному волейболу. Ежегодно на базе комплекса работает оздоровительный лагерь «Олимп».

Вадим Шумков поручил заместителю губернатора по соцполитике Татьяне Менщиковой совместно с начальником управления по физкультуре и спорту Александром Васильевым проработать варианты максимально эффективного использования объекта и его загрузки. Комплекс был передан управлению по физической культуре и спорту из федеральной собственности.

Щучанский район, служба информации

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