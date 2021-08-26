Шумков посмотрел, как создают его любимый проект в Чумляке

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выехал в один из самых редко посещаемых районов – Щучанский. В конце 2019 года здесь впервые за много лет сменился глава. Занявший этот пост Евгений Захаров сопровождал губернатора на протяжении всей поездки. В программе – пуск газа в одном из сёл, посещение крупного предприятия по производству муки и осмотр проекта Шумкова – лагеря Чумляк для талантливых детей.

Начали с пуска газа в селе Пивкино. Топливо здесь появилось благодаря новой программе газификации на 2021-2025 годы, которую губернатор Шумков и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали в конце прошлого года. Глава региона, поздравляя жителей с долгожданным событием, вспомнил, что два года назад посетить село приглашала одна из его жительниц: «Я помню, как в 2019 году ко мне подошла женщина и сказала: «Приезжайте к нам в Пивкино. У нас нет газа, а село у нас хорошее». Я сказал, что приеду. Сегодня приятно, что я не просто приехал, а ещё и обещание выполнил», – рассказал Шумков.

Глава Пивкинского сельсовета Татьяна Кузнецова, не теряя времени, попросила губернатора уделить внимание и вопросам водоснабжения села. Шумков поручил проработать тему директору регионального департамента строительства Ирине Саблуковой совместно с муниципальными властями.

Повезло и жителям села Каясан. Здесь Губернатор Шумков после встречи с рабочими мукомольного завода «Муза» обещал решить застарелый вопрос с двумя дорогами, на которые они пожаловались. Поручил департаменту строительства рассмотреть возможность защебенить подъездную дорогу к селу и основную дорогу внутри села. Также будут проработаны вопросы по водоснабжению и Дому культуры села Сухоборское.

Руководитель предприятия поделился с Шумковым планами. Площадку в Каясане подключили к газу, это дало возможность модернизировать сушильный комплекс. Рядом строят элеватор на почти 20 тонн и новую котельную. На площадке в Щучье – модернизируют мельницу. В Чумляке – семенной завод. Увеличение мощностей по производству пшеничной и ржаной муки позволит создать дополнительно около 100 рабочих мест. Планируют крупный проект на 3 млрд рублей.

Больше всего времени губернатор провёл в Чумляке. Здесь на месте гостиничного комплекса, где в бытность работы объекта по уничтожению химоружия жили иностранные специалисты, власти создали комплекс для отдыха и развития детей по типу сочинского «Сириуса».

Как рассказал сам Шумков, ради воплощения масштабной идеи власти не только отказались от заманчивого предложения продать комплекс за 200 млн рублей и пополнить областной бюджет, но ещё и выделили из только в 2021 году более 50 млн рублей на ремонт и оснащение. В Чумляке уже привели в порядок один из жилых корпусов и аудитории. Этим летом здесь уже отдыхали дети.

Глава региона с интересом подержал в руках оружие, но от стрельбы в электронном тире отказался. Вместо этого пообщался с ребятами из военно-патриотического клуба «Воин» и девочками-героями, которые спасли двух тонущих детей, – 14-летней Ладой Клещевой и 13-летнюей Полиной Весниной. Девочки живут в Щучанском районе, но в Чумляк приехать не смогли, Вадим Шумков передал им Благодарности губернатора и интерактивные колонки, пригласил в гости в Курган.

На приобретение оборудования и создание в Чумляке таких же условий, как в «Сириусе», Курганская область получит из федерального бюджета около 180 млн рублей.

«В год комплекс будет принимать 9-10 тысяч детей из Курганской области, которые будут проходить подготовку по спортивно-патриотическому, научному и творческому направлениям. Мы договариваемся с «Сириусом» (руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой) о соглашении, которое позволит пользоваться их образовательными программами. В следующем году вместе с Минобороны планируем сделать парк «Авангард». Курганские дети должны получать лучшее», – поделился планами по развитию комплекса Шумков.

Не известно, обсуждался ли с руководством района в ходе визита губернатора вопрос по реализации в Щучанском районе ещё одного амбициозного проекта – созданию современного экотехнопарка «Щучье» по переработке промышленных отходов. На открытых встречах данная тема не звучала.

Экотехнопарк появится на базе бывшего объекта по уничтожению химоружия. Объект был передан в ведение Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО», предприятие Госкорпорации «Росатом») и стал его филиалом. Ввести в эксплуатацию экотехнопарк планируют в 2023 году.

Щучье, Наталья Ефремова

Щучье. Другие новости 26.08.21

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