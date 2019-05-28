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Вторник, 28 мая 2019, 10:52 мск

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О губернаторских выборах в Курганской области объявят в июне

фото – сайт правительства Курганской области. Встреча Путина и Шумкова, во время которой Шумков был назначен врио губернатора

4 июня депутаты думы Курганской области дадут старт губернаторским выборам в Зауралье. Об этом 28 мая во время заседания регионального парламента заявил спикер Дмитрий Фролов.

«Коллеги, запланируйте себе. 4 июня у нас внеплановое заседание думы с вопросом об объявлении губернаторских выборов. Прошу всех быть», – обратился к депутатам председатель Курганской облдумы.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 28.05.19

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