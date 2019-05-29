Курганцам начнут бесплатно раздавать землю, но есть условие

Правительство Курганской области готово внести в облдуму законопроект, согласно которому жителям региона без торгов будут предоставляться земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Также землю смогут получить те, кто готов организовать личное подсобное хозяйство. Об этом 28 мая сообщил врио губернатора Вадим Шумков на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона уточнил, что под ИЖС жителям области могут выделять до 20 соток и до 1 Га под ЛПХ. «После строительства на них жилого объекта либо рождения ребенка эта земля будет переходить в собственность безвозмездно», – уточнил Вадим Шумков.

Кроме того, к грантам для начинающих фермеров с этого года область добавляет гранты для агростартапов, семейных ферм, предпринимателей, покупающих оборудование для производства и переработки сельхозпродукции. Эти субсидии администрирует департамент АПК.

Курган, служба информации

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