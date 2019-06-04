Теперь официально: курганцам начнут бесплатно раздавать землю

Областная дума Курганской области 4 июня сразу в двух чтениях приняла региональный закон, который позволит выделять жителям участки без торгов. Земля будет предназначаться для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Законом определен перечень категорий, имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду. В эту категорию вошли курганцы, лишившиеся единственного жилья в результате пожара, участники госпрограммы по добровольному переселению в РФ, молодые семьи и сельские жители, нуждающиеся в жилье. На преференции также могут рассчитывать члены казачьих обществ.

«Указанным гражданам земельные участки будут предоставляться на территории любого муниципального образования области за исключением городов Кургана и Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельсоветов», – уточнили в пресс-службе облдумы.

Ранее врио губернатора Курганской области Вадим Шумков комментировал нововведение. «После строительства жилого объекта либо рождения ребенка эта земля будет переходить в собственность безвозмездно», – писал в своем аккаунте г-н Шумков.

Курган, служба информации

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