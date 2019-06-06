Шумков рассказал, как власти помогают курганцам обзавестись собственным домом

Глава Зауралья Вадим Шумков на питерском экономическом форуме рассказал, как власти помогают курганцам получить свой дом. Он озвучил новые меры стимулирования жилищного строительства, которые вводятся по его инициативе.

«Мы выпустили два основных закона. Первое – до 1 гектара мы передаем жителям Курганской области безвозмездно в собственность при условии рождения ребенка, либо строительства любого жилого объекта на участке. Второе: мы предоставляем по льготной стоимости два вида древесины – либо это лес на корню в рамках федерального законодательства и корреспондирующего областного закона, либо готовый домокомплект по льготной стоимости, чтобы человек, получив землю бесплатно, мог быстро и льготно сложить дом», – рассказал Вадим Шумков.

Кроме того, власти ввели преференции для «ипотечников» – многодетных и молодых семей, медицинских и педагогических работников, сельских жителей. Им возмещается первый взнос. «Мы отказались от субсидирования льготной ставки по ипотеке, потому что, на мой взгляд, это бесполезное занятие, она постоянно «пляшет», и ловить ее бюджетом, передавать банку – это дело неблагодарное. Мы возмещаем первый взнос по договору ипотеки, до 30 процентов стоимости самой ипотеки, но не более 300 тыс. рублей. То есть гражданин заплатил сумму, которую он собрал, мы ему ее вернули. А дальше он сам распоряжается этими деньгами», – пояснил глава региона. Вадим Шумков подчеркнул, что это значительно снижает стоимость квадратного метра для получателей мер поддержки.

Шумков также сообщил о том, что власти Зауралья приводят в порядок работу с инфраструктурой. «По всем муниципалитетам мы формируем планы развития территории, в которое зашиваем все объекты, которые видим из национальных проектов, – инфраструктурные, коммунальные и иные. В этот же план мы заносим планы и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, туда же вносим планы, которые можем поддержать областным бюджетом. Для чего это необходимо? Чтобы любой инвестор или гражданин видел, когда, в каком году, на каком участке появится дорога, свет, газ, водоотведение. И, соответственно, исходя из этого, корректировал свои, в том числе инвестиционные, проекты», – сказал врио губернатора.

Курган, Санкт-Петербург, служба информации

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