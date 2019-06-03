В мэрии Кургана назначен новый молодой чиновник

В мэрии Кургана назначен новый чиновник. С 3 мая департамент развития городского хозяйства (ДРГХ) администрации возглавляет Вадим Лютиков. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Вадиму Лютикову 5 июня исполнится 34 года. Он с отличием окончил Курганский государственный университет по специальности «Организация и безопасность движения».

«После окончания вуза и до настоящего времени работал в МУП «Специализированное дорожное предприятие», где прошел путь от инженера-геодезиста до начальника производственно-технического отдела и затем – руководителя предприятия», – сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

Пост главы ДРГХ оставался несколько месяцев вакантным. Ранее департамент возглавлял Роман Сергеечев. Приход Лютикова анонсировал мэр города Андрей Потапов еще в марте текущего года.

Курган, служба информации

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