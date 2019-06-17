Курганский прокурор сделал замечание новому чиновнику мэрии

Прокуратура Курганской области объявила предостережение директору департамента городского хозяйства мэрии Кургана Вадиму Лютикову. Об этом 17 июня сообщает надзорное ведомство.

Предостережение Лютиков получил за проблемный контракт, подписанный 21 мая 2019 года департаментом и компанией «Армани Плюс». Подрядчик стал победителем аукциона на выполнение комплекса работ по благоустройству Кургана. «Вместе с тем подрядчик в установленные сроки принятые обязательства не исполнил», – заявила областная прокуратура и добавила, что за неисполнение муниципального контракта предусмотрена ответственность в виде неустоек, штрафов и пеней.

Контракт был заключен в момент, когда Вадим Лютиков еще не возглавлял департамент развития городского хозяйства (ДРГХ). На должность главы этой структуры он был назначен 3 мая 2019 года. 34-летний Вадим Лютиков до перехода в мэрию работал руководителем МУП «Специализированное дорожное предприятие».

Дозвониться до г-на Лютикова не удалось. Администрация Кургана решение облпрокуратуры пока не прокомментировала.

ООО «Армани Плюс» не первый раз получает контракты мэрии столицы Зауралья. Челябинская компания и раньше заявлялась на госторги. Из 12 аукционов «Армани Плюс» выиграло девять.

Курган, служба информации

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