В Кургане закрыли политическую партию из-за смерти казака

В Курганской области решением областного суда ликвидировано региональное отделение политической партии «Казачья партия РФ». Об этом сообщает избирательная комиссия Курганской области. Представители партии прокомментировали «Новому Дню» причины закрытия ячейки.

Иск о прекращении деятельности «Казачьей партии РФ» на территории Зауралья был подан еще в конце 2018 года, истцом выступало региональное управление Минюста РФ. Как сообщает облизбирком, 24 мая суд исковые требования удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.

В пресс-службе политической партии «Новому Дню» сообщили, что деятельность курганского отделения прекратилась больше года назад. «В октябре 2017 года после тяжелой продолжительной болезни на 54-м году жизни скончался Александр Южаков, который возглавлял региональное отделение. Отделение партии небольшое – шесть человек. Поэтому, к сожалению, не удалось оперативно найти кандидата, который мы смог заменить Южакова», – уточнили представители ЦИК политпартии.

Юридической причиной ликвидации «Казачьей партии РФ» в Кургане стало нарушение требований законодательства по предоставлению отчетности в контролирующие органы. Обжаловать решение областного суда казаки не намерены.

В Зауралье партийцы ничем особым не отличились. Чего не скажешь об идеологе политической партии Николае Константинове. Видный казак громко комментировал пенсионную реформу. Естественно, он ее поддержал и заявил, что казакам пенсии не нужны, так как они готовы «работать до смерти».

Лидер казачьей партии хорошо известен в политических кругах. В 2009-2012 годах Константинов был руководителем канцелярии президента РФ, затем работал заместителем полпреда в Центральном федеральном округе (когда полпредом был Александр Беглов). Недавно фамилия партийца-казака вновь звучала в связке с Бегловым (ныне – врио губернатора Санкт-Петербурга). Николай Константинов назывался возможным кандидатом на пост первого вице-губернатора Санкт-Петербурга.

По данным облизбиркома, на территории Курганской области зарегистрированы 33 политические партии.

Курган, служба информации

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