Курганцам предложат сделать боди-арт и куклы-обереги в День России

В Курганской области 12 июня – День России – отметят все муниципальные образования региона. Как сообщает пресс-служба губернатора, центральной площадкой празднования станет Троицкая площадь в Кургане. «Торжественная церемония открытия начнется в 12 часов. В областном центре, Шадринске и всех районах одновременно будет исполнен гимн Российской Федерации», – уточняют в пресс-службе губернатора.

В честь праздника подготовлена обширная программа. В 12:50 начнется фестиваль национальных культур. Продолжат праздничный концерт выступления фольклорного ансамбля «Цветень» и инклюзивных творческих коллективов с танцами и жестовым пением.

В сквере у областной филармонии с 12:00 ждут всех, кому интересно познакомиться с обычаями и традициями народов, проживающих в Зауралье. Там развернуться национальные подворья, будет работать выставка-ярмарка мастеров народных художественных ремесел, которые не только представят свои изделия, но и проведут мастер-классы по изготовлению русских кукол-оберегов, плетению поясов, гончарному делу, боди-арту, канзаши (техника создания украшений из ткани).

В Центральный парк культуры и отдыха приглашаются любители спорта, где развернется площадка «Здоровье – сокровище России». Каждый желающий сможет попробовать выполнить нормы ГТО и принять участие в спортивных соревнованиях.

В Детском парке пройдет концерт коллективов музыкальных школ и школ искусств, выставка детских рисунков. Праздничные концерты, акции и флешмобы пройдут и на других площадках города, в учреждениях культуры.

Впервые в День России в Кургане пройдет акция «Поющий автобус» – в автобусах, следующих по маршрутам, расположенным рядом с площадками праздника, поднимать пассажирам настроение будут поющие артисты.

Главным подарком для жителей области станет выступление певца Николая Емелина, который исполнит для курганцев свои лучшие песни – «Русь», «Сибирь» и другие. Музыкант, автор и исполнитель, «русская душа», как называют Емелина, выйдет на сцену в 16:00.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 04.06.19

В Кургане за миллион рублей отремонтируют Аллею Славы. / Облдума Курганской области утвердила губернаторские выборы. / В Кургане закрыли политическую партию из-за смерти казака. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»