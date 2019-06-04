В Кургане женщина покусала собаку: тойтерьер стал инвалидом

Житель Кургана написал заявление в управление МВД по Курганской области по факту нападения на его собаку. Пса породы тойтерьер искусала женщина. Об этом горожанин написал в паблик «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 3 июня рано утром – в 5:30, в районе дамбы. По словам владельцев собаки, женщина-«кусака» находилась в неадекватном состоянии. «Шатаясь, она случайно задела ногой пса. Тот в ответ начал на нее тявкать. Женщина накинулась на мою собаку породы тойтерьер. Начала ее трепать, кусать зубами», – описывают события хозяева пострадавшей собаки.

В финале недолгой схватки женщина схватила собаку, кинула ее на асфальт и убежала. «Сейчас у песеля сломана задняя лапка в двух местах и он весь в ее укусах. Псу будут ставить аппарат Илизарова», – уточняют собаководы.

Пользователь паблика сообщил, что заявление в полицию уже написано, но собаководы просят у курганцев помощи. «Может, кто знает эту даму? На вид ей 20-30 лет, черные волосы до плеч. На ней была синяя джинсовая куртка, черные джинсы с темными кедами», – обращается владелец собаки. Наверняка у женщины есть укусы на руках, так как пес пытался защищаться.

Курган, служба информации

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