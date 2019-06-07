Курганская полиция ищет даму, которая покусала собаку и сломала ей лапу

Курганская полиция проводит проверку по факту нападения женщины на собаку породы тойтерьер. Об этом «Новому Дню» 7 июня сообщили в пресс-службе полиции. Проверка началась после публикации «Нового Дня».

Владельцы пострадавшего пса, по информации регионального УМВД, с заявлением в полицию сами не обращались. «Наша правовая проверка – реакция на публикацию в СМИ. После проверки будет принято процессуальное решение – это либо возбуждение уголовного дела, либо отказ», – уточнили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Если факт нападения на тойтерьера подтвердится, а заключения экспертов докажут, что собака серьезно пострадала от женщины-кусаки, то возможно возбуждение уголовного дела по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными». Пока, по информации полицейских, личность женщины, напавшей на собаку, не установлена.

Инцидент произошел 3 июня рано утром. Житель Кургана Антон написал о случившемся в паблике «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам владельцев собаки, женщина находилась в неадекватном состоянии. «Шатаясь, она случайно задела ногой пса. Тот в ответ начал на нее тявкать. Женщина накинулась на мою собаку породы тойтерьер. Начала ее трепать, кусать зубами», – описывает события хозяин пострадавшей собаки.

В финале недолгой схватки женщина схватила собаку, кинула ее на асфальт и убежала. «Сейчас у песеля сломана задняя лапка в двух местах, и он весь в ее укусах. Псу будут ставить аппарат Илизарова», – уточняют владельцы.

Антон грозился написать заявление в полицию и попросил помочь найти нападавшую, описав, как она выглядела и во что была одета.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 07.06.19

Бизнесменам в Зауралье стало немного лучше, но чиновники недовольны. / В Кургане названы главные загрязнители водопроводной воды. / Шумков рассказал, как власти помогают курганцам обзавестись собственным домом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»