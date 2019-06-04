Курганцы съедят гигантский рыбный пирог

15 июня в Кургане состоится фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Казачий курень встретит гостей по старинному обряду «Братина». Рядом с казачьим куренем развернутся славянские подворья. Курганцев также ждут народные коллективы «Русское поле», гигантский рыбный пирог и мастер-классы от шеф-поваров на гастрономическом фестивале «День сырка». Об этом 4 июня сообщила пресс-служба губернатора Курганской области.

Жителей города и гостей в этот день приглашают на Троицкую площадь. «Если вы хотите узнать об обычаях и традициях наших прадедов, своими глазами увидеть семикруговой хоровод и угоститься вкуснейшими блюдами из сырка под песни и танцы лучших народных коллективов – 15 июня вас ждут в Кургане», – анонсируют фестиваль в региональном правительстве.

В этот день выступят Марина Девятова, группы «Яхонт», «Казачий круг», «Отава Е», «Калина фолк» и курганский молодежный фольклорный ансамбль «Цветень».

«Хлебосольный торжок с 10 часов утра заиграет разными красками и представит вниманию курганцев и гостей города насыщенную программу. Любители традиционных народных художественных ремесел смогут увидеть, как из-под рук мастеров выходят произведения искусства на V региональном конкурсе «Зауралье мастеровое». Он пройдет в семи номинациях: «Роспись по дереву и металлу», «Ручное вязание», «Лоскутное шитье», «Текстильная кукла», «Вышивка», «Игрушка из глины», «Гончарство». Все изделия можно будет купить», – уточняют организаторы праздника.

В 11:00 на площадке комплекса «Воробьевы горы» откроется и фестиваль «День сырка», где можно будет продегустировать гигантский рыбный пирог, который готовятся испечь специально к празднику. Все желающие смогут также поучаствовать в мастер-классах от шеф-поваров. Организаторы анонсируют блюда с неожиданными и оригинальными сочетаниями ингредиентов и вкусов.

Больше подробностей о фестивалях «Русское поле» и «День сырка» можно узнать в группах мероприятий «ВКонтакте» https://vk.com/russian_field_fest и https://vk.com/club182529097

Курган, служба информации

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