Глава Зауралья Шумков обещал Каргаполью новые дороги и повышение зарплат

Среду, 5 июня, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел в Каргапольском районе, где принял важные решения и составил для чиновников внушительный список поручений.

Глава региона сообщил, что в 2019 году на ремонт дорог в Каргапольском районе будет выделено 40,7 млн рублей, что в два раза превышает объем финансирования предыдущего года. Основные объекты дорожного ремонта запланированы в поселках Майский, Каргаполье, деревнях Мурзина, Северная, Деулина, селе Чаши, районных поселках Красный Октябрь, Каргаполье.

фото – встреча с жителями

Вадим Шумков в ходе рабочего визита также посетил несколько социально значимых, но проблемных объектов. Первая остановка – спорткомплекс «Юность», который нуждается в ремонте. Объекту, где занимаются более тысячи человек, требуется замена кровли, окон и дверей. По распоряжению главы региона ремонт «Юности» начнется уже в этом году, завершится в 2020-ом. Работы проведут за счет областного бюджета.

Также глава региона осмотрел площадку у стадиона, где планируют установить уличные тренажеры и новый хоккейный корт за счет федерального финансирования. Глава Каргапольского района Сергей Князев пообещал обновить трибуны стадиона.

Ремонта в 2019 году дождутся также школа имени Махова, спортзал в Окуневской школе и детсад «Светлячок». Заказы от жителей района Шумков принимал в буквальном смысле на ходу. Люди попросили губернатора отремонтировать крышу Дома культуры в селе Журавлево.

Глава обещал продолжить ремонт Каргапольской больницы, установить четыре фельдшерско-акушерских пункта. Медикам сообщили хорошую новость: оптимизация в больнице сэкономила четыре млн рублей, их направят на повышение зарплаты. По словам директора депздрава Ларисы Кокориной, на 8 процентов вырастет заработок врачей, на 15 процентов – медсестер.

Врио губернатора отметил, что в рамках «инициативного бюджета» люди смогут принимать участие в выборе социальных объектов, дорог внутри поселения, которые нужно отремонтировать в первую очередь. «Чтобы не было так, что за вас кто-то решает, голосуйте сами. Власть должна принимать решения с опорой на ваши голоса», – подчеркнул Вадим Шумков.

Глава региона рассказал о проведенных переговорах по ремонту в 2019-2020 годах очистных сооружений за счет федерального бюджета, работе с инвесторами по открытию новых цехов действующих предприятий.

В ходе встречи врио губернатора ответил на вопросы жителей района по газификации, коммунальной инфраструктуре, капремонту домов, здравоохранению и другим темам. Вопросов хватило на то, чтобы Шумков дал задание выехать в район представителям жилищной инспекции и регионального фонда капремонта. Чиновникам рекомендовано детально на месте проработать поступившие обращения.

«Мне нравится работать на людей. Я буду и дальше наводить порядок, но я не привык давать пустых обещаний, не подкрепленных бюджетом. Будем год за годом строить, ремонтировать, развивать экономику, двигаться дальше», – резюмировал Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», Вадим Шумков меняет формат выездных встреч с мэрами. Теперь врио губернатора не только изучает проблемные вопросы каждой территории самостоятельно: вместе с ним в муниципалитеты выезжают члены президиума областного рпавительства. Новый формат был опробован сегодня, 5 июня, в рамках насыщенной поездки в Каргапольский район.

Курган, Каргапольский район, служба информации

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