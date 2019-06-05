Глава Зауралья Шумков меняет формат разговора с мэрами: отвечать придется и правительству

Глава Курганской области Вадим Шумков меняет формат выездных встреч с мэрами. Теперь врио губернатора не только изучает проблемные вопросы каждой территории самостоятельно: вместе с ним в муниципалитеты выезжают члены президиума областного правительства. Первая поездка в таком формате проходит в среду, 5 июня 2019 года – делегация уже прибыла в Каргапольский район. Известно, что вечером в Кагаполье состоится заседание правительства области. На нем мэру Сергею Князеву передадут «синюю папку» и обсудят острые для района темы. По версии собеседника агентства «Новый День» в администрации области, сегодня глава региона протестирует новый формат выездов на территорию, а после – сделает его постоянным. Политологи считают, что таким образом областное руководство демонстрирует уважение к территории и включает в совместную работу региональных чиновников.

В Каргапольском районе Вадим Шумков проведет весь день 5 июня. Врио губернатора посмотрит на социальные объекты – школу, поликлинику, спорткомплекс, досуговый центр. Также он поедет на деревообрабатывающий завод и посмотрит на благоустройство Каргаполья. Днем у врио губернатора запланирована встреча с жителями, а после – с бизнесменами. Вечером глава проведет заседание с чиновниками. В повестке конкретные вопросы: ЖКХ района, инвестиционные проекты на территории, перспективы каргапольского завода нефрасов (завод банкротится, прекращает работу и не платит сотрудникам). А также – социальные темы – работа больниц, школ и соцслужб в районе. Причем по каждому вопросу свой докладчик – курирующий заместитель губернатора или главы департаментов.

По мнению политического консультанта Алексея Орлова, изменение формата поездок главы региона вполне логично. «Синие папки» Шумков начал вручать главам еще зимой. У мэров было достаточно времени для того, чтобы если не исполнить наказы, то хотя бы подготовить план их решения. В Каргаполье «синей папки» еще не было, тем не менее проблемы территории известны. Понятно, что мэры не всегда могут самостоятельно справиться со всеми проблемами – часто нужно включение областной власти.

«Сначала губернатор знакомился с территориями, потом ставил задачи, пришло время смотреть, как они выполняются. По крайней мере, должны быть промежуточные итоги. Что касается выездов членов правительства в территории. Это хороший формат. Полагаю, таким образом руководство демонстрирует уважение к муниципалитету: мэров не просто вызывают «на ковер» в Курган с отчетом, а приезжают к ним сами. Кстати, так заместители губернатора могут увидеть не только цифры в отчетах, но и реальное положение дел», – рассуждает технолог.

Кроме того, по его словам, такие выездные совещания в муниципалитетах показывают работу правительства в целом. «Это демонстрация команды врио губернатора. Ранее Вадим Шумков больше говорил, чем слушал. Теперь есть резон послушать ответственных чиновников. Шумков давал поручения, касающиеся территорий, которые можно было исполнить только совместно. Я говорю о работе местной и областной власти в команде. Такие совещания покажут, способны ли мэры и областная администрация взаимодействовать. И насколько четко члены областного правительства понимают задачи, поставленные Шумковым», – заключает эксперт.

Курган, Каргапольский район, служба информации

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