Глава Шадринского района получил от Шумкова «синюю папку»

Жители Шадринского района, обратившиеся к врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову, могут надеяться на решение своих проблем. «Синяя папка», в которой аккумулируются все наказы, накануне передана главой Зауралья Владимиру Осокину, возглавляющему район.

В частности, на губернаторский контроль поставлено решение вопросов по утеплению двух детсадов, предоставлению участка многодетной семье для строительства дома и другие обращения. «Я считаю, что это добрая традиция – передавать те обращения жителей, которые касаются муниципальных полномочий, на которые у главы, может быть, иногда не хватает времени. Я во время своих поездок акцентирую внимание главы, на чем ему нужно сосредоточиться, потому что это кричащие вопросы людей. Там не масштабные проблемы, но для отдельного человека, для отдельной семьи это, возможно, вопрос жизни и смерти», – подчеркнул Вадим Шумков.

Напомним, накануне состоялся рабочий визит врио губернатора в Шадринский район. Ключевым событием поездки стало совещание по подготовке к весенне-полевым работам, прошедшее в селе Мальцево. Как было отмечено, в Курганской области в текущем году будут увеличены посевные площади.

Кроме того, глава региона посетил ряд социальных объектов района, в частности, Канышскую сельскую школу, на строительство нового здания которой направили 218 млн рублей, и провел встречу с жителями.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 02.04.19

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