Курганские власти сделали заявление о судьбе спортивного колледжа

В администрации Курганской области опровергли слухи о закрытии курганского училища олимпийского резерва. В среду, 5 июня, на площадке общественного совета при управлении по физической культуре и спорту обсудили судьбу колледжа. Разговоры о закрытии учреждения могли появиться на фоне обсуждения проблемы колледжа: его выпускники не могут найти работу.

В заседании, где обсуждали работу училища, в среду, 5 июня, участвовали начальник управления физкультуры, спорта и туризма области Александр Васильев, представители управления и администрации училища, тренеры и студенты.

«В настоящее время решения о закрытии училища нет, ни на каком уровне», – заявил г-н Васильев.

Чиновники полагают, что слухи о закрытии училища связаны с заседанием совета по спорту при губернаторе Курганской области, который проходил весной 2019 года. На нем речь шла о трудностях с трудоустройством выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО). Специалистов по физической культуре в регионе готовят четыре ссуза и два вуза. Вместе с этим учителя физкультуры не требуются.

Колледж ждут изменения, но они не связаны с сокращениями и отчислениями – у училища сменится учредитель. Потребность в профессиональных кадрах и взаимодействие с работодателями будущих выпускников регулирует департамент образования и науки Курганской области. Для того, чтобы на предстоящий учебный год училище могло набрать студентов, департамент образования и науки сам станет учредителем ссуза.

Все, что необходимо для проведения образовательного процесса по специальности «физическая культура», останется в распоряжении училища. Все студенты продолжат свое обучение по тем же программам спортивной подготовки, что и ранее. Оптимизация финансирования учреждения не предусматривается. Ни один студент по необъективным причинам отчислен не будет, заверили студентов и преподавателей на общественном совете.

Курган, служба информации

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