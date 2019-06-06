Курганцы собирают подписи, чтобы сохранить училище олимпийского резерва

Почти 200 человек проголосовали за инициативу, размещенную на портале «Инициативы Зауралья»: горожане просят не допустить закрытия училища олимпийского резерва. Таким образом курганцы включились в обсуждение судьбы «Курганского училища олимпийского резерва». Будущее учрежения накануне обсуждали в правительстве региона. Там сообщали, что о закрытии училища речи нет, но проблемы у учреждения действительно имеются.

«Курганское училище олимпийского резерва» уже несколько десятилетий позволяет талантливым спортсменам, особенно из сельской местности, повышать свое спортивное мастерство и получать спортивную профессию. В Курганской области нет ни одного подобного заведения с такими условиями», – написал автор обращения Михаил Такунцев.

Он напомнил о достижениях выпускников училища, о том, как курганцы становились чемпионами России, Европы, мира, а легкоатлетка Ирина Мюстикевич в 2000 году выступила на Олимпийских Играх. «Училище ежегодно выпускает специалистов спортивного профиля, помогая устранить дефицит спортивных работников в области. В последнее десятилетие значительно улучшилась и расширилась учебная и спортивная база. Училище необходимо сохранить», – обратился к спортивному руководству области Михаил Такунцев.

Просьбу курганца поддерживают жители области. Обращение быстро набрало 188 «лайков» – так считаются голоса, отданные в поддержку. К слову, предыдущую инициативу с предложением пересмотреть условия отбора курганских дворов для благоустройства поддержали лишь 76 человек. Власти, напомним, принимают в работу пожелания, которые набирают определенное количество голосов. И для каждого муниципалитета области, в зависимости от количества местных жителей, определен свой «план» по лайкам. Норма Кургана – 200 голосов «за».

Как уже сообщал «Новый День», начальник управления физкультуры, спорта и туризма области Александр Васильев заявил, что «в настоящее время решения о закрытии училища нет ни на каком уровне».

Курган, служба информации

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