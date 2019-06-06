Шумков в Питере попробует привлечь в Курган фермеров из Европы и поговорит с Комаровой

Главы регионов Курганской области и ХМАО Вадим Шумков и Наталья Комарова подпишут соглашение о сотрудничестве на форуме в Петербурге. Это случится в первый день работы площадок ПМЭФ, 6 июня 2019 года. Кроме этого Вадим Шумков собирается обсудить перспективные объекты с инвесторами. В их числе – агрокомплекс и свинокомплекс с еропейскими технологиями.

Соглашение Курганской области и ХМАО предполагает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. В документе речь идет о развитии межрегиональной экономической интеграции практически во всех сферах – транспорт, промышленность, агропромышленный комплекс, ЖКХ.

Врио губернатора Зауралья также встретится с представителями двух иностранных холдингов, которые занимаются сельским хозяйством и могли бы создать производство в Курганской области. В том числе Шумков познакомится с генеральным директором ГК RBPI Томасом Норгаардом. Стороны обсудят возможность строительства свиноводческого комплекса. Как сообщила «Новому Дню» помощница главы ГК RBPI, Томас Норгаард и Вадим Шумков ранее не встречались.

Сегодня же глава региона поговорит с руководителем холдинга «ЭкоНиваАгро» Штефаном Дюрром. Бизнесмен из Германии возглавляет «ЭкоНиваАгро» с марта 2002 года. У компании в России несколько подразделений. Главное направление деятельности – молочное животноводство. Вадим Шумков обсудит с бизнесменом возможное расширение географии присутствия ЭкоНивы на территории Курганской области.

ПМЭФ считается главным деловым событием России, проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, с 2005 года форум всегда посещает глава государства Владимир Путин. Главная тема ПМЭФ в этом – году «Формируя повестку устойчивого развития».

Курган, Ханты-Мансийск, служба информации

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