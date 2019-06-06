Глава Зауралья Шумков о встрече с инвесторами в Питере: тут главное – не спугнуть

Глава Курганской области Вадим Шумков озвучил свои впечатления после встречи с крупным европейским инвестором – главой группы Компаний RBPI Томасом Норгаардом. Фирма занимается свинофермами и имеет несколько комплексов в разных регионах России.

Врио губернатора и глава компании говорили о возможном строительстве фермы в Зауралье. Вадим Шумков, оценивая итоги беседы, сказал, что не хочет спешить с выводами, но ему бы очень хотелось иметь такого партнера в регионе.

«Перспективы (строительства комплекса – прим.ред) оценивать пока сложно. Это дает потенциал новых рабочих мест для Курганской области, сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест. Тем более, это специфика, которая нам понятна – агробизнес. Это компания с компетенциями, с технологиями, с финансами. Поэтому если мы договоримся, и они зайдут в регион, я считаю, что нам очень крупно повезет», – сказал Вадим Шумков.

Он добавил, что Курган в ответ готов предложить европейским инвесторам трудовые и земельные ресурсы. «Я не тороплюсь в оценках, самое главное – давайте сейчас отработаем, потом уже будем подводить результаты. Тут главное – не спугнуть. Пока это просто переговоры», – заключил врио губернатора Курганской области, которого цитируют в его пресс-службе.

Курган, Санкт-Петербург, служба информации

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