В кулуарах питерского форума обсуждают продажу доли курганского «Синтеза»

Сразу несколько источников «Нового Дня», присутствующие 6 июня на ПМЭФ-2019, сообщают о том, что в рамках экономического форума ожидается подписание соглашения о продаже доли курганского фармзавода «Синтез». Вместе с этим второй соучредитель завода об изменениях не заявляет.

О предполагаемой сделке накануне сообщала газета «Ведомости»: по данным издания, АФК «Система» Владимира Евтушенкова хочет выкупить долю предприятия у Marathon Group. «Интерфакс» 6 июня получил комментарий по этой теме у основного бенефициара АФК «Система» г-на Евтушенкова: «Принципиально мы одобрили, что такая бы сделка была хороша, а детали не знаю», – сказал он. Соглашения о намерениях без конкретных деталей должны быть подписаны в рамках ПМЭФ-2019 в пятницу, 7 июня.

В состав акционеров «Синтеза» помимо Marathon Group входит АО «Национальная иммунобиологическая компания» (41,9808 процентов акций) – Нацимбио. В пресс-службе Нацимбио «Новому Дню» заявили, что компания пока воздерживается от комментариев. Представители Нацимбио предложили вернуться к разговору завтра. При этом один из ключевых акционеров подчеркивает: «об изменениях доли в ОАО «Синтез» со стороны Нацимбио не заявляется».

Справка: Холдинг Марафон Фарма сформирован на базе крупных производственных предприятий «Синтез», «Биоком», «Форт» и других.

Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» было учреждено 29 октября 2013 года с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 06.06.19

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