Долларовый миллиардер подтвердил, что покупает долю курганского «Синтеза»

Информация о смене ключевого акционера ОАО «Синтез» подтвердилась. Холдинг Marathon Group 7 июня официально заявил о своем намерении продать долю в курганском фармзаводе. Заявление о сделке размещено на сайте компании.

Покупатель – АФК «Система» долларового миллиардера Владимира Евтушенкова. «Закрытие сделки ожидается в течение трех месяцев, после получения одобрения ФАС и выполнения иных отлагательных условий. Цена сделки зависит от ряда оговоренных сторонами условий», – говорится в сообщении Marathon Group.

Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков также прокомментировал факт покупки курганского предприятия, назвав его инвестиционно привлекательным для АФК «Система». Впоследствии «Синтез» ждет объединение со структурами «Системы» – фармацевтическим предприятием «Оболенское» и «Биннофарм».

Курган, служба информации

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